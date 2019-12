La Villa 5 - Shanna embrasse Ayoub (Episode 14)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 14, diffusé ce mercredi 11 décembre 2019 sur TFX.

“Je ne sais pas si c’est la pluie ou le Mexique mais il me vient un élan” Shanna embrasse Ayoub dans la piscine. Enfin ! Pour Sara, il faut un début à tout. Lucie lui a donc organisé un rendez-vous avec son premier prétendant ! La coeur brisé avoue ne jamais avoir été aussi stressée. Bonjour Mickaël ! “Il a l’air content d’être là mais vu le cas soc’ que je suis, il ne va pas être content longtemps,” ironise Sarah. Mais le prétendant est vraiment ravie de rencontrer Sarah. C’est parti pour un date placé sous le signe du billard ! “Un bon moyen de rigoler” pour Sarah qui se détend progressivement. Mickaël a gagné une invitation bonus à venir passer une soirée à la villa. Va-t-il s’intéresser aux autres filles ? C’est un peu la crainte de Sarah mais son prétendant la rassure déjà : “C’est pour toi que je suis venue”. Sarah rentre à la villa et elle n’est pas seule. A ses côtés, Mickaël est là. Les cœurs brisés sont très enthousiaste à l’idée de le rencontrer.

Joyeux anniversaire Toto : place à la fiesta !

Thomas a invité Linda à venir à la villa pour Antoine. Un cadeau empoisonné pour ce dernier qui n’avait pas forcément envie d’aller plus loin avec elle. Mais finalement, ils apprennent à se connaître doucement mais sûrement. Rym a décidé de se relooker pour plaire à Vincent. “J’ai la mâchoire qui va jusqu’au thorax”. Mission réussie ! “Elle sait tout faire pour me séduire cette fille”. Vincent est complètement sous le charme et a l’intention de prendre une douche “très très froide” pour faire redescendre la température.

