La Villas 5 - Shanna en état d’urgence (Episode 22)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 22, diffusé ce lundi 23 décembre 2019 sur TFX.

Ce matin, Shanna se réveille avec l’idée de voir Lucie en urgence. “Je suis dans un mood : ça ne va pas pas”. Un appel à l’aide qui a été entendu par la Love Coach. Shanna obtient une consultation de dernière minute. Les filles font croire à Ayoub que Shanna a décidé de passer quelques jours de plus avec son prétendant Jordan. Une blague vite expédiée au vu de la réaction d’Ayoub ! Le cœur brisé a manqué de s’énerver… Nathanya n’est pas non plus au top de sa forme ce matin. Elle a pris conscience que la présence de Ken dans la villa ne lui permettait pas de se concentrer sur elle et sa problématique. Va-t-elle mettre un terme à leur début d’histoire ?

Kevin qui a invité Anaïs à intégrer la villa, fait de plus en plus connaissance avec sa prétendante. Très vite, le feeling ne semble pas être au rendez-vous. Anaïs a perdu des points en ne faisant pas son petit déjeuner ce matin… Pour Kévin, c’est une preuve qu’elle n’est pas faite pour lui. Il décide de mettre cartes sur table. “Je préfère qu’on que se quitte bons amis,” explique Kévin. Anaïs se sent soulagé et “c’est très bien comme ça”. Julie n’est pas sereine à l’idée de retrouver Thomas. Elle n’a rien à se reprocher si ce n’est qu’elle n’a pas complètement fermé les portes à un prétendant… Le marseillais au sang chaud va-t-il lui en vouloir ? “Je pense qu’on est pas fait ensemble,” balance Toto devant témoins. La fin d’une histoire ?

La Villa des Cœurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX