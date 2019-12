La Villa 5 - Shanna en larmes face à son passé (Episode 8)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 8, diffusé ce mardi 3 décembre 2019 sur TFX.

Lucie a réservé une séance quad pour plusieurs cœurs brisés de la maison. Activité sensation pour Sarah, Simo, Thomas, Julie, Marine et Vincent. Certains ont bien l’intention d’user ce temps libre pour se rapprocher encore un peu plus. C’est le cas de Julie et Thomas pour qui, la complicité est de plus en plus présente. Le cœur brisé qui s’est forgé une carapace avec le temps et les épreuves, n’a pas trop de mal à s’ouvrir à Julie. Collé l’un à l’autre sur leur quad, les deux se laissent même aller à quelques bisous dans le cou. “J’ai des frissons,” avoue Julie. Le début de quelque chose ?



A la villa, les cœurs brisés restants ont décidé de ne pas se laisser abattre. Leur activité sensation à eux ? Un concours de twerk ! Les talents de danseuse de Rym, Cassandra et Shanna sont jugés par Jonathan, Ayoub et Antoine. Ce dernier est complètement hypnotisé par la danse orientale de Rym. Il faut dire que la jeune femme fait monter la température déjà très chaud du Mexique. “On est sur un avion de chasse,” avoue Shanna qui n’apprécie pas forcément qu’Ayoub profite lui aussi du spectacle… “Mais qu’est-ce que tu veux faire ?” Shanna a elle aussi des talents cachés. Son twerk remporte tous les suffrages mais surtout celui d’Ayoub.

A la fin de la session quad, les cœurs brisés débriefent. A la question de savoir si Marine doit rester après le coaching, Vincent répond “avec plaisir”. “Elle est trop chou” pour Sarah qui décèle un véritable rapprochement entre les deux. Lucie vient pour mettre fin à l'expérience de Vincent. Ce dernier avoue avoir apprécié l’exercice avec Marine. Cette dernière doit maintenant faire part de ses observations à Lucie. Après avoir rempli sa part du job, Marine a maintenant le choix : continuer à apprendre à connaître Vincent ou faire ses valises ?



Shanna a rendez-vous avec Lucie pour son premier coaching. “J’ai eu la sensation d’une femme complètement perdue depuis des années,” commence la Love Coach. Lors de la table ronde, Shanna a présenté Alicia, son vrai prénom. Deux femmes, deux personnalités. Shanna, c’est le personnage qu’elle s’est créé pour se protéger. “J’ai beaucoup de blessures et j’ai grandi sans amour,” avoue avec beaucoup d’émotion la cœur brisé. Pour atteindre l’épanouissement et la paix intérieure, Shanna doit pardonner à Alicia et vice versa. Devant l’exercice, la jeune femme est en larmes.

