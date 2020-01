La Villa 5 - Shanna trahie par les siens, Sarah rayonnante (Episode 47)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 47 diffusé ce lundi 27 janvier 2019 sur TFX.

Thomas veut faire ouvrir les yeux à son copain Kévin. Lui ne voit pas d’un très bon oeil le retour de Molie. Kévin doit rester vigilant quant à ses véritables intentions. Pour Antho, tant que les sentiments sont réciproques, il faut se laisser une chance. Mais pour Molie, difficile de comprendre le comportement de son ex. Ce dernier lui reproche de ne pas être suffisamment à ses côtés alors que lui non plus ne fait pas attention à elle. “Le couple drama queen” décide de faire un pacte : plus de disputes, que des rires !



Lucie convoque Shanna pour son coaching et Ayoub est invité à s’y rendre également. La jeune femme a déjà eu un premier coaching avec Lucie durant lequel elle avait travaillé sur sa double identité. Shanna s’appelle en réalité Alicia mais se cache derrière ce pseudo pour cacher sa timidité et sa fragilité. Lucie lui a donné rendez-vous sur un ring de boxe. Shanna est impulsive et n’arrive pas à contrôler sa colère. “J’ai peur de moi,” avoue-t-elle. Lucie veut l’accompagner dans ce travail de gestion des émotions. Face à Ayoub, Shanna tombe le masque. Elle raconte la trahison de sa mère, “un couteau dans le dos”. Shanna regrette d’être souvent utilisée pour son argent et sa notoriété. Toute cette colère qu’elle garde au fond d’elle est difficile à canaliser. Shanna finit son coaching dans la sueur et les larmes mais la cœur brisé est plus apaisée.



A la villa, Lola pense encore à Adrien. Le cœur brisé a quitté l’aventure suite à la décision de Lucie. En quelques jours seulement, Lola avait eu le temps de tomber sous le charme de l’éternel insatisfait même si ce dernier n’avait pas eu un comportement exemplaire. Aujourd’hui, la cœur brisé ne parvient pas à s’ouvrir à d’autres prétendants. A-t-elle encore sa place dans l’aventure ? De son côté, Sarah a décidé d’inviter Ahmed à la villa pour faire plus ample connaissance. Depuis qu’elle fréquente ce jeune homme, la cœur brisé est méconnaissable. Une nouvelle Sarah rayonnante bien loin de celle qui fait des problèmes à ses amis. Entre Sarah et Ahmed, nul doute que l’histoire ne fait que commencer… “Je me dis que tu es tout ce que j’attends mais j’ai peur de la faille,” avoue à cœur ouvert Sarah.

