La Villa 5 - Simo bouleversé en quittant celle qu’il aime (Episode 26)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 26, diffusé ce vendredi 27 décembre 2019 sur TFX.

Simo a rendez-vous avec son passé dans le patio. Son passé s’appelle Léa ! Elle est la femme qu’il n’arrive pas à quitter à Marseille. Va-t-il y parvenir ce soir ? Simo réalise en la voyant devant lui, qu’il veut continuer son histoire avec cette personne qu’il a aimé plus que tout. Il tente le tout pour le tout en lui disant “Je t’aime”. Mais Simo n’a pas eu la réponse qu’il souhaitait entendre. Il part sans avoir quitté Léa mais rebrousse chemin. Après son coaching avec Lucie, il sait qu’il doit la quitter correctement. Mais en la regardant une dernière fois, il lui demande de redonner une chance à leur couple. Face au mur, il se rend à l’évidence. “Il faut qu’on se dise au revoir mais je t’aime,” conclut Simo. A partir de maintenant, le jeune homme veut penser à lui.



A la villa, c’est soirée Coachella ! Les cœurs brisés s’éclatent et l’ambiance est au beau fixe. Sauf pour Cassandra qui a été convoqué par Kévin pour avoir une discussion. Pourquoi raconte-t-il à qui veut bien l’entendre que la jeune femme est déjà en couple ? “Entre toi et moi, y’a R,” veut rappeler le coeur brisé. Est-ce que Kévin lui en veut d’avoir été friendzoner ? “T’es une meuf frustrée qui a un mec à l’extérieur”. Kévin est persuadé d’avoir touché la corde sensible. Très vite, Cassandra est montrée du doigt par les autres… On lui reproche d’être “fermée comme une porte de prison”. Mais le mot de trop a été dit ! Quand Kévin insulte la maman de Cassandra, c’est le drame.

Alors que Vincent a offert à Rym une belle nuit romantique, cette dernière se réveille avec beaucoup de questions dans la tête. Elle fait part de ses doutes à Shanna... Ce dont Rym a vraiment peur, c'est d'aller trop vite avec Vincent. C'est toute l'histoire de sa problématique ! Et en même temps, le passé de Vincent qui n'a pas toujours été fiable en amour, effraie beaucoup la belle espagnole. Elle a peur d'être déçue et avoue ne pas lui faire confiance à 100%. A l'abri des regards, elle craque ! Vincent ne comprend pas ce qu'il se passe et cherche des réponses auprès de Shanna... De son côté, Cassandra a été missionnée par Lucie pour écrire une lettre à son ex afin de l'aider à couper les ponts. La jeune femme a besoin d'avancer. Va-t-elle y parvenir ?

