La Villa 5 : Simo largue Kelly, Nathanya provoque Ken (Episode 19)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 19, diffusé ce mercredi 18 décembre 2019 sur TFX.

Choisir, c’est renoncer. Lucie est venue dans la villa pour donner une leçon aux cœurs brisés. Pendant le week-end Tentation, Simo avait craqué sur Kelly. Mais après l’avoir invitée à passer quelques jours à la villa, le charme est rompu. Le cœur brisé n’envisage plus de vivre une histoire sérieuse avec sa prétendante. Simo qui a dû mal à quitter ses petites copines, attend l’aide de Lucie pour le faire devant tout le monde. Kelly réagit très mal et pour cause, elle se sent humiliée : “J’aurais préféré que tu fasses autrement”. Sarah elle aussi, doit prendre ses responsabilités auprès de Mickaël. Son prétendant ne lui plaît pas et elle doit avoir la franchise de lui dire. Sarah prend son courage à deux mains et met cartes sur place avec Mickaël. Le jeune homme prend très bien la nouvelle. Sarah craque… Elle qui ne souhaitait pas faire de mal, relâche la pression.

A l'abri des regards

Julie et Thomas ont enfin échangé un baiser mais pour l’instant, ils ont décidé de garder leur idylle secrète aux yeux des autres habitants. Autour de la table, Julie est très claire : elle ne se considère pas en couple avec Thomas. Une déclaration qui ne plaît pas beaucoup au jeune homme. Il faut dire que les deux cœurs brisés ont dû mal à dévoiler leurs sentiments. Ils s’aiment beaucoup mais ne savent pas mettre des mots dessus… Leur début d’histoire va-t-il survivre aux premières difficultés ?

Pour détendre l’atmosphère, Vincent décide d’organiser une soirée en boîte de nuit. Julie et Thomas saisissent l’occasion pour faire une grande annonce : ils sont officiellement en couple ! ALERTE GÉNÉRALE : Un prétendant et des prétendantes font leur arrivée. Il y en a une qui fait immédiatement l’unanimité. Elle s’appelle Anaïs et créé déjà des tensions entre les meilleurs ennemis Kévin et Antoine. Combat de coqs, round 3. “Les aigles ne volent pas avec les pigeons”. Battle de punchlines entre “imbéciles”. L’ambiance au petit-déjeuner est au beau fixe !



La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX