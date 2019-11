La Villa des Coeurs Brisés 5 : Thomas bouleversé face à Léana (Episode 3)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 3, diffusé ce mardi 26 novembre 2019 sur TFX.

Thomas est le premier cœur brisé de la saison à devoir affronter son passé en face. Il a la mauvaise surprise de découvrir que c’est Léana qui se tient debout devant lui. “T’es le pire des manipulateurs,” commence déjà se défendre la jeune femme. Thomas a les nerfs : “J’ai tout donné pour toi et tu es toxique. J’ai versé des larmes pour toi et maintenant, j’ai la rage”. Le cœur brisé est venu dans cette aventure pour se reconstruire. Léana lui propose de finir cette discussion sur un câlin mais c’est trop difficile pour Thomas. Son aventure commence maintenant et “ça va être encore plus dur que ce que je pensais”.



L’attribution des chambres se fait plutôt naturellement et par affinités. Le sujet est plus sensible pour le seul couple de la villa : Jonathan et Tyla. S’ils sont bien compris qu’ils allaient devoir vivre en communauté, ils ne sont pas d’accord sur la chambre. Tyla veut dormir avec des filles et Jonathan préférerait dormir dans la même chambre qu’Antoine. Au réveil, dans la villa, c’est muy caliente entre Vincent et Rym. L’attirance est là et se confirme... “On est tout en séduction,” avoue Vincent qui pense avoir trouvé “une adversaire à (sa) hauteur”. Contre toute attente, c’est Julie qui a tapé dans l’oeil de Thomas. Au petit déjeuner, ils se découvrent un petit feeling.



Lucie arrive à la villa. Cette semaine, en coaching : Cassandra, Shanna et Julie. “Ne vous attendez pas à ce que je prenne des pincettes,” prévient la Love Coach. Pour Vincent, elle réserve quelque chose d’encore différent. Que va-t-elle lui réserver ? En attendant, c’est Julie qui ouvre le bal des coachings ! Lucie a besoin de connaître un peu mieux l’histoire de Julie. “On nettoie avant de reconstruire,” explique la Love Coach. Que s’est-il passé avec Antoine ? “J’ai l’impression que je n’ai pas de cœur. Je ne ressens rien,” confie Julie. La cœur brisé doit demander pardon à Antoine. “Pardon de lui avoir donné l’impression d’être rien”. Mais l’ego “surdimensionné” de Julie l’en empêche. Va-t-elle parvenir à faire ce que lui demande Lucie ?

