La Villa 5 : Thomas et Julie, nouveau couple ? (Episode 15)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 15, diffusé ce jeudi 12 décembre 2019 sur TFX.

La soirée d’anniversaire de Thomas bat son plein. L’occasion pour le marseillais de se rapprocher un peu plus de Julie. Depuis le début de l’aventure, les deux cœurs brisés se cherchent mais lors de son week-end Tentation, Thomas a embrassé une jeune prétendante. Ce soir, il cherche à regagner la confiance de Julie. Action, réaction : il embrasse la jeune femme. “C’est un beau cadeau d’anniversaire qu’elle me fait,” se réjouit Thomas. Mais pour l’heure, il n’est pas question de le révéler au reste de la villa. Au petit matin, Nathanya a décidé de faire la tête à son prétendant. Elle reproche à Ken de ne peut pas être suffisamment attentionné. Où est son café du matin ? L’homme décide de la mettre face à ses contradictions. Après une franche discussion, c’est reparti comme en 40 !

John et Tyla en coaching

Sarah a eu un premier date avec Mickaël. Il est charmant et le feeling est bien passé mais la coeur brisé le trouve beaucoup trop gentil. Lucie compte bien travailler dessus ! En attendant, c’est Tyla et John qui ont rendez-vous avec la love coach. Le couple est en crise et la dernière vidéo vérité reçue par Tyla n’a rien arrangé. Une femme dit avoir été en couple avec John alors que Tyla était elle-même avec lui. Un mensonge pour John ! Il est temps pour les deux de renouer le dialogue. Tyla veut à nouveau avoir confiance en elle et en l’homme qu’elle aime. John lui, veut que sa compagne fasse un trait sur le passé en lui pardonnant. “Pardonne-moi”. Tyla est prête à écrire une nouvelle page de leur histoire.

