La Villa 5 - Thomas largue Julie (Episode 23)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Cœurs Brisés 5" épisode 23, diffusé ce mardi 24 décembre 2019 sur TFX.

Au retour des filles de leur week-end Tentation, Thomas a balancé une bombe : lui et Julie, c’est terminé ! “Au fond, ça me fait mal mais c’est pas grave”. Julie ne cherche pas à s’excuser pour sa maladresse. Thomas est formel. Il ne veut plus vivre ce type de relation. Alors Julie décide de le rendre chèvre en invitant Antoine à faire du parachute ascensionnel. Ultime provocation de la part de Julie ou vraie tentative de réconciliation avec son ex ? “Je ne suis pas devin mais je ne peux pas promettre de ne jamais me remettre avec cette fille,” avoue Antoine.

L’histoire se termine aussi pour Nathanya et Ken. La cœur brisé a réalisé qu’elle n’était pas prête à avoir quelqu’un dans sa vie. Elle doit d’abord régler sa problématique. Aujourd’hui, Nathanya veut lui rendre sa liberté ! Ken est amer : “Tu as été méchante et tu as joué un peu avec moi,” lui balance-t-il. “Tu as des problèmes mais ce n’est pas pour ça qu’il faut faire du mal aux gens”. Nathanya s’excuse une dernière fois avant de partir pleurer dans son coin. Elle culpabilise beaucoup de cette situation.



Shanna a demandé à voir Lucie en urgence. La raison : elle est de plus en plus attachée à Ayoub. Ca fait longtemps qu’elle n’est pas tombée sur quelqu’un comme lui… Sauf que le jeune homme est sur la réserve, parfois fermé, ce qui ne rassure pas du tout Shanna. Elle se pose un million de questions et seul Ayoub peut y répondre. Lucie voudrait maintenant que la jeune femme écoute ses conseils. Elle lui propose d’enregistrer un message vidéo pour Ayoub dans lequel elle lui dit qu’elle a envie d’essayer. Comment va réagir ce dernier ? “Je tombe un peu sur le c** mais ça m’ouvre les yeux”. Quand Shanna revient, il l’accueille avec un câlin. Il est temps pour eux de s’ouvrir leurs cœurs.

