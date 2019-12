La Villa 5 - Thomas s’effondre en coaching (Episode 25)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 25, diffusé ce jeudi 26 décembre 2019 sur TFX.

Au programme du jour : sortie en catamaran pour certains coeurs brisés. Thomas est “vénère en mode Sangoku niveau 3” parce qu’il est n’est pas invité. Julie y va accompagnée de ses deux exs, Kévin et Antoine. Une nouvelle qui rend fou Thomas mais ce dernier n’aura pas vraiment le temps d’y penser… Parce que Lucie a un meilleur programme pour lui : son premier coaching ! Thomas est un garçon qui donne beaucoup en amour et à la fin, il s’en veut d’y avoir cru. Qu’est-ce qui dans son passé peut expliquer qu’il n’arrive pas à pardonner et se pardonner ? Avec l’aide de Lucie, Thomas déterre littéralement son passé. Lorsqu’il ouvre la boîte de Pandorre, l’homme s’effondre. En découvrant le petit dinosaure, jouet préféré de son enfance, Thomas voit ses bonheurs d’enfant resurgir.



Sur le bateau, Kévin tente de se rapprocher de Cassandra mais le coup de coeur n’est pas réciproque. Le fait que la jeune femme soit aussi distante avec les garçons, sème le doute. Certains pensent qu’elle est déjà en couple à l’extérieur de la villa… De retour, Shanna décide de faire une réorganisation des chambres. Il y a deux couples aujourd’hui qui veulent leur intimité. Mais Kévin qui est seul dans une chambre, ne l’entend pas de cette oreille. Il ne veut pas laisser sa chambre mais face aux amoureux, il n’aura pas le choix. Au chifoumi, Rym et Vincent ont gagné le droit d’entrée à la Love Room. Caliente !

