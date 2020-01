La Villa 5 - Triangle amoureux pour Adrien, Lola et Antoine (Episode 36)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 36, diffusé ce vendredi 10 janvier 2019 sur TFX.

Vincent réveille tout le monde pour leur annoncer le programme du jour : journée plage, bouée et confidences sur serviettes. Lola a dormi dans la même chambre qu’Adrien pour sa première nuit. L’occasion pour les deux cœurs brisés qui n’ont pas caché leur attirance, de faire plus ample connaissance. Arrivée depuis à peine 24h, la petite nouvelle est au cœur d’un vrai triangle amoureux. Si Adrien semble avoir marqué des points d’avance, Antoine n’a pas dit son dernier mot.



A Tulum, Kévin a passé une belle soirée avec Kahina mais au petit déjeuner, il sent qu’il n’est pas encore prêt à passer à autre chose. Il souhaite s’entretenir avec Lucie au sujet de son ex pour y voir plus clair. Avec Kahina, l’histoire s’arrête ici. Astrid elle aussi, n’a pas souhaité inviter ses prétendants à la villa. En 1 minute chrono, la jeune femme a dit au revoir aux jeunes hommes. Julie ne reviendra pas seule à la villa seule puisqu’elle a choisi d’intégrer Hugo, son ex redevenu son petit-ami.



Retrouvailles à la villa entre tous les cœurs brisés. Un gros débrief s’impose ! Avec les nouvelles arrivées, il faut aussi repenser à l’organisation des chambres. Antoine s’énerve lorsqu’il comprend qu’il va devoir cohabiter avec son ex et son nouveau petit-copain.

