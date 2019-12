REPLAY La Villa des Coeurs Brisés 5 : Tyla bouleversée face à la trahison de Jonathan (Episode 12)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 12, diffusé ce lundi 9 décembre 2019 sur TFX.

Les garçons sont les premiers à expérimenter l’une des nouveautés de cette saison : les week-ends Tentation. Tous sont à Tulum pour passer un bon moment en charmante compagnie. Mais le week-end de Jonathan risque bien de tourner au vinaigre. En effet, Tyla a été invitée à faire face à une incroyable révélation dans le patio. L’homme qu’elle aime l’a trahie ! Une femme lui révèle en effet, avoir été en couple avec Jonathan au même moment qu’elle… L’homme va-t-il assumer ? Tyla ne peut attendre une seconde de plus pour en avoir le cœur net… Elle se saisit de son téléphone pour appeler Jonathan. “J’ai perdu deux ans de ma vie pour ça ? Là, c’est trop !” Pour Tyla, c’est terminé. De retour auprès des filles, Tyla partage la vidéo de cette fille avec qui Jonathan l’a prétendument trompée. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses copines.

A Tulum, les garçons passent une belle soirée. Au programme : la roue Action/Vérité ! Ça démarre fort avec Antoine qui doit faire un striptease à Linda. La prétendante n'est pas insensible aux atouts du cœur brisé. Et il ne s'arrête pas là puisqu'il l'embrasse langoureusement suite à deuxième gage. "Est-ce que tu vas te mettre en couple avec Julie ?" C'est la question vérité posée à Thomas. "J'envisageais de me mettre avec elle jusqu'à ce soir," avoue Thomas. Parce que Julie lui a fait une crise de jalousie ce soir, le cœur brisé est plus fébrile à l'idée de s'engager. Après le bisou Linda/Antoine, Simo ne se fait pas prier pour embrasser Kelly. Et quand Thomas embrasse à pleine bouche Justine, la température monte d'un cran ! La soirée est très chaude !

