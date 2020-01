La Villa 5 - Vincent en larmes : "J'ai honte d'avoir été infidèle" (Episode 29)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 29, diffusé ce mercredi 1er janvier 2019 sur TFX.

Astrid a fait son arrivée dans La villa des coeurs brisés pour le grand bonheur de son meilleur ami Vincent. Mais Rym ne voit pas ça d’un très bon oeil ! “Ça me ferait chi** que mon mec ait une meilleure amie comme Astrid,” s’amuse Sarah qui pique au passage Ayoub. Ce dernier a fréquenté Astrid par le passé et ça ne fait pas non plus plaisir à Shanna. Shanna qui a vu aussi débarquer son ex Adrien… Bref, c’est la guerre des exs dans la villa ! Au petit déjeuner, l’ambiance est toujours un peu tendue. Alors Adrien qui s’est embrouillé avec son ami Thomas la veille, décide de lui parler. A la base, ils sont amis mais ils ont eu une petite embrouille sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, sous le soleil de République Dominicaine, la hache de guerre est enterrée. De son côté, Rym enquête sur l’amitié Astrid/Vincent. “On a déjà dormi ensemble. Je l’ai vu tout nu mais il ne sait vraiment jamais rien passé,” promet Astrid. Les choses vont changer selon Rym !



Lucie arrive à la villa pour accueillir les petits nouveaux. Astrid est célibataire depuis 383 jours parce qu’elle a peur d’être aimée. Adrien est célibataire depuis plus de 500 jours et il rêve désormais d’une vie stable. Sa problématique : “Je suis un éternel insatisfait”. La love coach est ravie de faire leur connaissance et leur promet de les accompagner dans leur démarche. Mais pour l’heure, c’est au tour de Vincent d’être coachée. Sa problématique : “Je suis lâche”. L’homme qui est tombé amoureux de Rym dès le premier jour de l’aventure. “Rym resort de moi, la meilleure partie”. Lucie lui propose l‘exercice de la “boîte de vérité”. Vincent va-t-il assumer tout ce qu’il est et tout ce qu’il a pu faire par le passé ? "J'ai honte de ne pas avoir tenu la promesse faite à ma mère. J'ai honte d'être coupable d'infidélité. A cause de mon passé, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de Rym". Vincent est prêt à assumer toutes ces vérités devant Rym. Il est temps de savoir si elle accepte tel qu'il est...

