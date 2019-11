La Villa 5 - Vincent révèle pourquoi il a trompé son ex (Episode 6)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 6, diffusé ce vendredi 29 novembre 2019 sur TFX.

La love coach a convoqué Sarah pour la mettre en garde. Si elle ne parvient pas à jouer la carte de la sincérité dans cette aventure, elle ne restera pas. Sarah doit absolument laisser sa carapace au vestiaire si elle veut avancer avec Lucie. Problème : Sarah n’est pas le genre de personne à qui on dit ce qu’elle doit faire. Pire encore, elle se braque. “On me demande de réfléchir dans la nuit mais moi je dors,” ironise-t-elle. Shanna tente de la raisonner parce que ça vaut le coup. Ensemble, elles rédigent un sms à l’intention de Lucie. Cette dernière accepte de lui laisser du temps… Une bonne nouvelle ! Lucie a décidé de lier Vincent à une jeune inconnue durant 24h. Marine devra être les yeux et les oreilles de la Love Coach. Le cœur brisé est à la fois troublé et angoissé. Va-t-il jouer le jeu ?



Lorsque Marine est présentée aux autres cœurs brisés, Rym n’est pas très enchantée. Pourtant en public, elle fait croire qu’elle est indifférente. Vincent lui, se confie pour la première fois à Marine. Son ex ne méritait pas du tout ce qu’il lui a fait. Il avoue : “on n’était pas du tout fait pour être ensemble”. Lui qui a tellement envie de se marier et de fonder une famille, croit souvent avoir trouvé la bonne. “Je suis un cœur perdu plus qu’un cœur brisé”.



Les cœurs brisés s’offrent une première soirée à l’extérieur de la villa. Ce soir, République Dominicaine oblige, c’est ambiance salsa. L’occasion pour tous d’apprendre un peu plus à se connaître. Le feeling passe curieusement assez bien entre Julie et Thomas. Vincent lui, regrette déjà d’être attachée à Marine. Rym est “très sensuelle” en danseuse de salsa et Antoine a bien l’intention de poser les bases. C’était sans compter la fouine Sarah qui compte bien défendre les intérêts de son ami Vincent.Qui remportera les faveurs de la séduisante Rym ?

