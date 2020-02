La Villa 5 - Virgine quitte la villa, Clémence en veut à Antho (Episode 58)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 58 diffusé ce Mardi 11 février 2020 sur TFX.

“Virginie, elle a bon dos et elle se casse”. La jeune femme a pris sa décision et décide de quitter la villa. Avant l’aventure, elle a passé la nuit avec Antho et avait préféré garder ça pour elle. Cette histoire n’avait compté ni pour elle ni pour lui mais les coeurs brisés n’ont pas accepté son manque d’honnêteté. Virginie n’a pas supporté les critiques virulentes des autres coeurs brisés. Elle quitte la villa sans dire au revoir. Nicolo resté sur le carreau, se sent trahi. “Je me suis fait berner comme un c**. Je n’ai pas vu son vrai visage,” regrette ce dernier. Avec l’aide de Julie, Nicolo envoie un message à Virginie pour lui demander une dernière discussion.



De son côté, Clémence qui s’était rapprochée d’Antho, a un peu de mal à digérer la nouvelle. Le jeune homme est sincère avec elle et ne veut pas que cette histoire sans lendemain vienne tout changer. Va-t-elle lui faire confiance à nouveau ? Dès son arrivée dans la villa, Léana a flashé sur Lalou. Le problème, c’est que ce dernier ne la fait pas vibrer plus que ça. “Si t’as un frigo vide chez toi, c’est moche. Moi je veux remplir mon frigo,” ironise la jeune femme. Elle se confie à Vincent et explique avoir besoin d’un garçon avec du caractère, un peu sauvage. Son histoire avec Lalou semble compromise…



A l’annonce d’un week-end Tentation pour les filles, une dispute éclate entre Vincent et Rym. Le jeune homme impose à sa petite amie de ne pas y aller et personne ne dit à Rym ce qu’elle doit faire. Léana elle, est très contente de partir à la rencontre de nouveaux prétendants. Pour la première fois depuis le début, Lalou s'énerve et demande un peu de respect de la part de celle qu’il aime bien. Léana s’excuse pour son manque de tact et se réjouit de voir une réaction de la part de Lalou. De son côté, Antho apprécie de plus en plus Clémence mais regrette qu’elle ne soit pas suffisamment démonstrative. Juste avant de partir en week-end Tentation, la jeune femme tient à le rassurer. Nicolo a enfin reçu une réponse de la part de Virginie. Elle l’attend dans sa chambre d’hôtel pour parler. Que vont-ils se dire ?

