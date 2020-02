La Villa 5 - Virginie de retour, Léana en plein kiff (Episode 59)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 59 diffusé ce Mercredi 12 février 2020 sur TFX.

Nicolo avait eu un véritable coup de coeur pour Virginie. Mais suite à un règlement de comptes avec les coeurs brisés, la jeune femme a décidé de quitter la villa sans même lui dire au revoir. Le jeune homme lui a donc envoyé un message pour lui proposer un ultime tête à tête. Il est temps pour Virginie et Nicolo d’avoir une véritable discussion. “Tu as fait partie des dommages collatéraux,” regrette d’entrée la jeune femme. “T’es la personne que j’aime le plus dans la villa. Je t’ai fait de la peine sans le vouloir.” Virginie tente d’expliquer les circonstances qui l’ont poussées à bout. La cœur brisé ne sait pas si elle doit continuer l’aventure et se laisse le temps de réfléchir.



Les filles sont en mode “Week-end Tentation” à Cancun. Ken est de retour pour le plus grand plaisir de Léana. Lucie a vu juste en invitant l’ex prétendant de Nathanya pour la nouvelle cœur brisé. “C’est le style de fille qui me fait péter les plombs,” avoue Ken qui compte bien ne pas perdre une minute. Sarah envoie l’info aux habitants restés à la villa. Pour Lalou, c’est difficile et la soirée ne fait que commencer… Il n’est pas le seul à avoir un cadeau surprise de la part de Sarah. Antoine voit des images de Julie bien entourée… Pourtant, la jeune femme est claire avec les prétendants : elle ne voit que par lui ! Maintenant, c’est au tour de Sarah elle-même de rendre jaloux Ahmed mais le petit stratagème ne marche pas comme prévu.

Léana et Ken n’ont pas le temps et quelques heures seulement après leur rencontre, les deux s’offrent un moment à deux dans le jacuzzi… Le bisou n’est qu’une formalité. La suite pour eux s’écrira à la villa ! A la villa, Virginie fait son grand retour. La jeune femme veut désormais se concentrer sur ses coachings avec Lucie et son début d’histoire avec Nicolo. Mais avant, elle doit quand même faire son mea culpa auprès des autres habitants. Vont-ils accepter son retour ?

