La Villa 5 - Virginie embrasse Nicolo, Manon Van intègre l’aventure (Episode 64)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 64 diffusé ce Mercredi 19 février 2020 sur TFX.

Lors de son passage au patio, Vincent a reçu la visite d’une personne très chère à son cœur. L’homme est heureux d’avoir pu présenter celle qu’il aime à son grand frère Gilles. C’est ensemble qu’ils ont rejoint les cœurs brisés en soirée sur un rooftop pour leur annoncer une grande nouvelle. Rym et Vincent sont définitivement prêts à construire leur avenir en dehors de la villa. Il est temps pour eux de quitter l’aventure et de laisser leur place à de nouveaux cœurs brisés.



Depuis que Nicolo a rencontré une belle italienne, son cœur balance entre Gaïa et Virginie. Ce qui n’a pas manqué d’agacer cette dernière… Impossible pour elle d’être un second choix ! Mais dans la nuit, les deux se sont parlés en douce et Anthony a tout filmé. Que va-t-il révéler de croustillant ? Place à la “valise pookie” ! Après la soirée au rooftop, les cœurs brisés sont partis en boîte de nuit. Antho a filmé un long baiser entre Virginie et Nicolo. Les masques tombent !



Une nouvelle cœur brisé est sur le point de faire son entrée dans la villa et Vincent la connaît bien. Il s’agit de Manon Van, la meilleure amie de son ex Maddy. “Elle est très au courant des atrocités que j’ai pu faire. Heureusement, je pars,” commente Vincent. Lalou qui n’est pas indifférent au charme de la petite nouvelle, propose d’aller la chercher. La problématique de Manon : “J’ai l’amour destructeur”. De son côté, Théo a envoyé un message à son ex… Il a replongé ! Heureusement, son premier coaching avec Lucie arrive. La love coach veut l’aider à faire face à ces remords qui ont mis fin à son histoire avec son ex qu’il n’arrive pas à l’oublier.

