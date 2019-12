La Villa 5 : Week-end Tentation pour les garçons (Episode 11)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 11, diffusé ce vendredi 6 décembre 2019 sur TFX.

Dans La Villa des Cœurs Brisés, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Grande nouveauté de la saison : les week-ends tentation. Une véritable mise à l’épreuve pour les couples qui avaient déjà commencé à se rapprocher dans la villa comme Rym/Vincent, Shana/Ayoub ou Julie/Thomas. Pour le couple en crise Tyla/John, cette annonce n’a pas fait le plus grand bien non plus. A Tulum, lorsque John fait face à Marine, une tentatrice qu’il connaît déjà, il sent que le week-end va être très compliqué. “C’est une fille qui a énormément de vices,” confie le coeur brisé. Thomas est passé en mode séducteur. Vincent lui, ne se sent tout de suite pas à sa place. Il préfère s’amuser à regarder ses copains. Simo parle beaucoup avec Antoine a jeté son dévolu sur Linda.

Rym, Cassandra, Shanna et Nathanya ont rendez-vous avec Lucie pour un date pas comme les autres. Aujourd’hui, elles ont rendez-vous avec deux garçons. Le but est de n’en choisir qu’un seul à qui elles demanderont d’intégrer la villa. L’heure des présentations est arrivé : John et Ken sont enchantés mais un peu confus face au vocabulaire codé utilisé par les filles. Ken prend les devants en invitant Nathanya à faire plus ample connaissance autour d’un verre. Il a bien fait puisque non seulement, ils ont bien accroché mais en plus, les filles ont décidé de la faire venir à la villa.



Le soir venu, Tyla reçoit un message de Lucie. Cette saison, les cœurs brisés seront invités à se retrouver dans un lieu unique pour un rendez-vous important avec leur histoire. Tyla n’est pas prête à ce qui l’attend ! Que va-t-elle découvrir ? Réponse dans le prochain épisode.

