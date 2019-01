Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Vivian et Beverly se déchirent déjà

Il n’aura fallu que quelques minutes avant que Vivian et Beverly se disputent et se fassent des reproches. Pourtant, leurs retrouvailles lors de la soirée tentation s’étaient plutôt bien passées. « Tu m’as trop manqué », lance Beverly ». « Je vais tout faire pour sauver notre coupe », lance Vivian avant de prévenir : « Si à la fin de cette aventure ça ne change pas, ça ne sert à rien qu’on soit ensemble. Je ne veux pas que tu restes avec moi pour souffrir ». Mais très vite, la jalousie de Beverly reprend le dessus. Elle a peur que Vivian soit attiré par une fille comme Jelena qui ressemble à son idéal. Elle ne supporte pas, non plus, que lors d’une balade à cheval, Vivian passe du temps à discuter avec Sarah plutôt que de rester avec elle. Beverly craque, explose et fond en larmes. Pour Sarah, Beverly n’a pas confiance en elle et Vivian est maladroit. Jordan pense, de son côté, qu’il serait peut-être préférable qu’ils mettent fin à leur relation.

Virgil devient un « homme »

Lucie invite Cloé au coaching de Virgil. Son objectif : montrer au jeune homme que sa réaction était infantile lorsqu’il a boudé la jeune femme qui rentrait de son date avec Dylan. Elle lui explique également qu’il faut privilégier la communication bienveillante aux reproches. La communication bienveillante ? Il s’agit de remplacer le « tu » par le « je » et exprimer ses émotions en disant par exemple « Je me sens… parce que », « J’ai besoin de… », « Je te propose que… »

Manon intègre la Villa

Les habitants ont accepté que Manon entre dans la Villa des cœurs brisés pour que Julien passe davantage de temps avec la jeune femme. Mais ce dernier avoue très vote qu’il appréhende le fait de la voir tous les jours et qu’il a peur de resouffrir et de tomber amoureux. Pour Mélanie, qui connait bien le garçon, c’est une évidence : « Manon ne restera pas plus de 24h dans la maison ».

