Sarah en hypnose pour se réparer

Jordan se pose des questions sur sa relation avec Sarah qui peine à s’ouvrir … Plus les jours passent et plus la distance semble s’installer entre les deux malgré l’aide de Lucie. Alors que le coeur brisé était motivé à l’idée d’aider Sarah à avancer dans sa problématique, il se heurte à un mur. Le nouveau coaching de Sarah arrive au bon moment ! Lors de sa dernière séance avec Lucie, Sarah était parvenue à s’ouvrir un peu. Mais le lendemain, la distance était devenue plus grande encore, au sein du couple. “Le fait de m’être ouverte, a provoqué un blocage en moi,” avoue la coeur brisé. Son mental doit s’apaiser pour laisser de la place à son coeur et pour cela, Lucie lui propose une séance d’hypnose. Un véritable électrochoc pour Sarah ...

“Espèce de bouffon”

Au terme d’une énième dispute virulente, Cloé a mis un terme à son histoire avec Virgil. Ce dernier s’est bien vite remis de cette rupture avec l’arrivée d’une petite nouvelle dans la villa des coeurs brisés. “Je suis content de t’avoir retrouvée,” lui confie le coeur brisé. Coralie veut être très claire : elle n’est pas intéressée par Virgil. D’autant plus que Cloé s’est très vite faite copine avec la nouvelle, afin de marquer son territoire. “Je viens dans ta chambre et je drague Coralie sous tes yeux… Qu’est-ce qu’il y a maintenant ?” balance Virgil. Une dispute éclate entre les deux exs !







Dans le prochain épisode ...

“Si Mélanie rencontre quelqu’un, il faudra qu’il passe par moi d’abord,” Dylan a une réaction un peu disproportionnée au sujet de l’avenir amoureux de Mélanie. Selon lui, c’est juste pour la protéger mais comment réagira-t-il en la voyant se rapprocher d’un garçon, pendant la soirée tentation ?

