Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Virginie est de retour

Depuis ses retrouvailles en secret avec Virginie, l’ancienne prétendante de Virgil, Vincent est sur son petit nuage. Il s’apprête à faire une annonce fracassante aux autres cœurs brisés. “J’ai un gros secret à vous dire,” commence Vincent en prenant un ton solennel. “Depuis quelques jours, je vois quelqu’un”. Il est temps pour les habitants de savoir qui se cache derrière cette fausse “Paola”. Mais avant, Shogun tient à bander les yeux de ses copains afin qu’ils ne se concentrent que sur la voix et le propos de sa prétendante. “J’ai peur qu’on me juge et qu’on ne me croie pas. J’appréhende leur réaction,” avoue Virginie avant de faire son entrée. “Sachez que ma démarche est très sincère,” confie-t-elle. Les habitants sont sous le choc mais sont plutôt contents de cette nouvelle. Virginie intègre la villa !









Loana fait une belle rencontre





Ce soir au programme de la soirée tentation : une soirée mixte ! Filles et garçons se mélangent … Loana, Mélanie, Inès, Jelena et Matthieu sont toujours célibataires. Vont-ils faire LA rencontre de leur vie ce soir ? Inès Kardashian a sorti le grand jeu tandis que Loana se confie à ses copines de l’aventure. Pour la première fois, Loana aimerait bien rencontrer quelqu’un et peut compter sur les filles pour l’aider dans cette quête. Sur la plage, Jennyfer retrouve Alex tandis qu’un prétendant fait son entrée pour Loana … “Je me suis sentie à l’aise dès la première seconde,” se rassure-t-elle. Manuel semble lui aussi, sous le charme de sa prétendante. “Je sens une femme qui sait ce qu’elle veut”. Matthieu a deux prétendantes pour lui alors Jelena décide de se mettre en mode séductrice avec son prétendant. “J’ai envie de vomir,” confie Matthieu en voyant son ex danser langoureusement avec Lalou. Malgré la rupture, Matthieu et Jelena n’arrivent pas à oublier leur histoire et les sentiments sont toujours là …













Rien ne va plus entre Julien et Shushu





Message de Lucie. Matthieu, Jelena, Virginie, Vincent et Julien sont les heureux élus pour partir direction Punta Cana afin de célébrer l’amour ! Julien part avec deux couples et sans Shushu. Pourquoi ? “Je préfère prendre le temps plutôt que de lui donner de faux espoirs,” explique le coeur brisé. Lorsqu’elle arrive à la soirée tentation, le coeur brisé doit avouer à sa prétendante que le lendemain, il part à Punta Cana avec ses copains. Shushu est surprise. “Je suis déçue que Julien ne me propose pas de venir avec lui”. La soirée commence mal et ne va pas aller en s'arrangeant… Une discussion s’impose. “Je ne vais pas rester toute ma vie sur cette île à t’attendre,” balance Shushu qui a l’impression de perdre son temps. Julien décide de partir et ne souhaite plus voir sa prétendante. “J’ai besoin de réfléchir”. Shushu craque … Le couple a-t-il encore une chance ?









