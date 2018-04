Par CA | Ecrit pour TFX |

MYTF1. Tu as intégré la Villa des cœurs brisés pour la deuxième fois. Comment as-tu vécu ton aventure cette année ?

"Pour la Villa des cœurs brisés 2, j’étais avec Julien et c’était très compliqué car on était vraiment un couple en crise et ça n’a pas très bien marché pour nous à la sortie. Cette année, ça s’est super bien passé. Je voulais vraiment avoir des réponses personnelles et j’ai eu de bons coaching, Lucie m’a vraiment aidée. Avec les cœurs brisés, il y avait vraiment une bonne ambiance, on était tous super soudés."

MYTF1. Avec du recul, quelle aventure as-tu préférée ? La Villa 2 en couple avec Julien ou la Villa 3 célibataire ?

"La villa 3. Quand on est seul, c’est plus facile et j’ai eu des réponses à mes questions."

MYTF1. Dans le passé, tu as vécu une petite histoire avec Gabano. Il n’était plus là quand tu es arrivée. Selon toi, comment se seraient passées vos retrouvailles ?

"Nous nous sommes quittés sans explications donc je ne sais pas dans quel état d’esprit il aurait été. Moi, je n’ai pas de rancœur vis-à-vis de lui. Gabano, c’était juste un coup de cœur. Mais on aurait peut-être pu avoir une explication sur ce qu’il s’est passé."

MYTF1. Qu’as-tu pensé du couple Gabano/ Nadège ?

"J’étais surprise ! De ce que j’avais compris, ce n’était pas les meilleurs amis du monde. C’était le couple improbable de l’aventure."



MYTF1. Dans l’aventure, avec qui le feeling est moins bien passé ?

"De manière générale, je me suis bien entendu avec tout le monde mais je dirais Bilal, car on a eu une petite dispute."

MYTF1. Quel est ton coup de cœur amical ?

"Vivian et Beverly ! J’avais beaucoup d’aprioris sur Vivian mais je l’ai adoré. Il est "attachiant" et ça reste une belle surprise."



MYTF1. Dans l’aventure, tu as aussi retrouvé l’amour avec Jonathan, ton premier amour …

"Lors d’un coaching, Lucie m’a dit que je choisissais toujours les hommes qu’il ne me fallait pas. Jonathan correspondait à l’homme idéal alors je l’ai contacté, on ne s’était pas vu depuis 6 ans. Quand je l’ai retrouvé ça m’a fait chaud au cœur et je me dis que je n’étais pas la seule à penser encore à cette relation."

MYTF. Vous n’êtes plus ensemble aujourd’hui. Peux-tu nous en dire plus ?

"On a vécu une relation à distance pendant quelques jours car lui était à Nice et moi dans le nord. Puis il a été transféré en Turquie pour des raisons professionnelles alors nous avons décidé de nous séparer d’un commun accord. Je ne pouvais pas tout laisser tomber pour aller vivre en Turquie. Puis lui était très jaloux, il ne supportait pas de me savoir dans le milieu de la télé alors qu’il était loin."

MYTF1. As-tu retrouvé l’amour ?

"Oui, je suis en couple depuis peu de temps."



MYTF1. Appliques-tu les conseils de Lucie dans ta vie de tous les jours ?

"Oui ! J’essaie d’appliquer tout ce qu’elle me dit. Il faut le vivre pour le croire mais ça marche vraiment, ça m’a vraiment aidé à avancer."



MYTF1. Ton ex, Julien Guirado, est au casting de la Villa des cœurs brisés 4. Qu’en penses-tu ?

"Je pense qu’il a bien fait d’intégrer l’aventure. Je sais qu’il a des problèmes personnels et il va pouvoir se livrer à Lucie. J’espère vraiment que ça ira et qu’il trouvera quelqu’un."

MYTF1. Quels sont tes futurs projets professionnels ?

"Je souhaite lancer ma marque de prêt-à-porter. C’est mon gros projet de cette année car je veux tout fabriquer de A à Z."

MYTF1. Vas-tu laisser de côté la télé ?

"Non car je trouve que c’est toujours très intéressant et on vit toujours de belles aventures !"