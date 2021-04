Et la nouvelle star qui intègre la Villa est...

Encore un nom prestigieux pour intégrer la Villa des cœurs brisés ! Il s’agit d’une séduisante jeune femme que vous connaissez très bien !













Mélanie, une candidate que vous connaissez bien !

Son expérience dans le Bachelor lui sera sans doute profitable dans la Villa ! Vous l’aviez suivie avec beaucoup d’attention et vous étiez très nombreux à être tombés sous son charme ! Certains avaient même regretté que le beau Marco ne la garde pas dans Le Bachelor… mais finalement, voici une seconde chance de la retrouver, et une nouvelle fois, elle tentera de trouver l’amour ! Vous pourrez la suivre dans cette nouvelle saison de La Villa des Cœurs brisés !

















La Villa des cœurs brisés, c’est très simple !

Vous vous posez des questions sur le principe de La Villa ? Aucun problème, c’est très facile à comprendre ! Dans la villa vous retrouvez d’anciens candidats de télé-réalité que vous avez adorés. Ils seront présents dans une Villa, et auront pour but de trouver l’amour ! Et avec eux… des célibataires parfaitement anonymes ! Mais ce n’est pas tout, une love coach sera présente pour aider tout le monde !







Donc si vous avez un faible pour la belle Mélanie et que vous avez envie de tenter votre chance… Et bien, vous le pouvez ! Il vous suffit de vous inscrire au plus vite pour participer au casting ! Et si vous êtes choisi, vous pourrez faire sa connaissance !

Pour cela, il suffit de nous envoyer vos coordonnées complètes à : lavilladescoeursbrises2@ahproduction.fr







N'oubliez pas de renseigner :







"Mélanie" dans l'objet du mail





Nom et Prénom





Âge





Taille





2 photos





Votre profil Facebook et/ou Instagram





Vous pouvez également suivre l’actualité de la Villa des Cœurs Brisés sur la page facebook ici