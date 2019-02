Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Jelena fait ses valises sur un coup de tête

Après son altercation de la veille avec Mathieu, Jelena se réveille très énervée et décide de faire ses valises sans préavis. “Elle a voulu m’énerver en dansant. C’est pas beau ce qu’elle a fait. Elle a joué avec mes cojones,” confie Matthieu autour de la table du petit-déjeuner. “Je suis vraiment sincère avec lui,” avoue de son côté, Jelena qui prend alors une décision radicale. “Je pars avant de commencer à péter un câble”. Matthieu est un peu déconcerté et trouve sa réaction “complètement immature”. “La tête de ma grand-mère que tu ne partiras pas,” jure Julien qui tente de la retenir mais rien n’y fait. Jelena quitte la villa sur un coup de tête. Va-t-elle le regretter ?



C’est l’heure de la valise à bombes !

Virgil et son harem. Episode 12. Entre Virginie, Chloé et Inès, son coeur balance et ce n’est pas nouveau. Avant de partir à Cuba, Jordan dit avoir surpris un baiser entre Chloé et Virgil alors que ce dernier avait commencé une histoire avec Virginie. Chloé s’énerve et jure que cela ne regarde personne. Elle est seule contre tous ! “Moi je ne suis pas polygame,” balance Inès, l’ex de Virgil, bien contente d’en avoir terminé avec ces histoires. “J’embrasse Virginie le jour, Chloé la nuit et je parle avec mon ex Inès … Je suis au paradis moi,” s’éclate Virgil. “Virginie, je vais tout lui raconter,” promet Chloé. Un vote est lancé pour intégrer Virginie à la villa. L’ambiance promet d’être électrique …



Julien a un coup de coeur

Pour la première fois depuis son entrée à la villa, Inès s’apprête à faire la rencontre d’un prétendant. Allongée sur une table de massage, elle fait connaissance avec les douces mains de Sofiane tandis que Julien apprend à découvrir Chouchou, jeune Suissesse qui n’a pas sa langue dans sa poche. Elle n'est pas prête à devenir la "bonniche" d'un macho et pourtant, Julien semble séduit. Le courant passe même plutôt bien entre les deux … “Moi j’aime bien. Elle a du caractère,” avoue Julien. Inès aussi aimerait bien revoir son prétendant … La suite au prochain rendez-vous !



Dans l’épisode de demain

A la villa, “il y a de la déception et du manque” du côté de Matthieu après le départ fracassant de Jelena. Pour avoir des réponses à ses questions, le jeune homme décide de lui envoyer un SMS. Jelena va-t-elle de nouveau fuir ? Virginie arrive à la villa avec sa valise pour s’installer mais pas sûr qu’elle ait le temps de la défaire. Virgil décide de la prendre à part, de peur que ses colocataires ne lui avouent le contenu de la valise à bombes. “J’ai fait une petite bêtise ....” La suite au prochain épisode !





La villa des coeurs brisés - Du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.