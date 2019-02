Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Vincent, le "bébé" de Virginie

Vincent est sur un petit nuage. Dès son premier tête à tête avec Virginie, il est parvenu à séduire la jeune femme et à l’embrasser. “Là je te le dis, on sort ensemble” officialise le jeune homme et Virginie l’appelle déjà bébé, ce qui n'est pas pour lui déplaire. “Avec Vincent, je suis vraiment sincère,” confie Virginie. De retour à la villa, Vincent continue de mentir et de raconter aux habitant, à quoi ressemble “Paola”. Jordan n’y croit pas une seconde, alors Vincent décide de lui avouer la mascarade. A Loana, il avoue avoir eu “un gros coup de coeur”. La confidente préférée des coeurs brisés se réjouit de le voir aussi heureux.





Matthieu devient un homme pour Jelena

“Bibi il a peur des coachings. Lucie elle le fait pleurer !” Matthieu n’a pas envie d’y aller … Lucie veut savoir ce qu’il s’est réellement passé avec Jelena. Le coeur brisé revient sur la soirée où tout a basculé ... La love coach lui propose un exercice : refaire la conversation qu’il aurait dû avoir avec Jelena, en mode adolescent et en version homme mature. “C’est chaud !” Matthieu est bloqué et ne trouve pas les mots lorsqu'il laisse parler l'adolescent qui est en lui. “Je n’irai pas voir d’autres prétendantes. Je n’en ai pas envie parce que c’est avec toi que j’ai envie d’avancer,” parvient à dire Matthieu "version adulte", lors de l’exercice avec Lucie. “Aujourd’hui, j’ai envie de connaître l’amour parce que j’en ai à donner,” conclut le coeur brisé avec optimisme. De retour avec les autres candidats, Matthieu fait son débrief et raconte son coaching sans omettre aucun détail. Jelena écoute, très émue …Un avenir est-il encore possible entre les deux ?

Le scandale du gel douche

“C’est ton père qui paye le gel douche ?” lance Inès alors que les garçons prennent une douche à l’eau de pluie. Les filles pètent un câble ! “Moi je vais monter, je vais vous pisser dans vos valises,” Jennyfer est à bout. Cloé prend leur défense tandis que Virgil et Jordan décident d’en rajouter une couche. "Dans cette histoire, il y a ceux qui ont de l’humour et il y a les autres,” balance Virgil. Quoi qu’il en soit, Matthieu ça le fait “mourir de rire” ! “Ils ont pourri ma chambre, mes draps, ma serviette et ils m’apportent une tisane,” s’énerve Jennyfer.

Julien sort la valise à bombes

Dans la chambre avec ses copines Jennyfer et Inès, Cloé a un nouveau dossier à balancer : “Hier soir, j’ai vu Jelena embrasser Matthieu”. Combien de temps avant que cette bombe n'explose ? Attention, Julien est “en mode Hercule Poirot” derrière la porte. Quelques minutes plus tard, il débarque avec la valise à bombes pour balancer le scoop à tous les habitants. Cloé est une nouvelle fois attaquée par tous alors qu’elle n’avait pas l’intention “d’humilier” les deux concernés devant tout le monde. “J’ai l’impression de me retrouver de plus en plus seule”, souffre Cloé.