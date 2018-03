Par CA | Ecrit pour TFX |

Amitié "plus plus" ? Amis ? Amoureux ? Séparés ? Puis de nouveau amis… Vivian et Beverly ont tout vécu. On peut le dire, ils ont une histoire à dormir debout. Depuis le début de l’aventure, les deux cœurs brisés se tournent autour mais aucun n’ose sérieusement avouer ses sentiments. Disputes, séparations… Leur histoire n’a pas toujours été simple. Mais pour la première fois depuis leur arrivée dans La villa des cœurs Brisés 3, Vivian et Beverly ont officialisé leur relation amoureuse.



Le déclic a eu lieu lorsque Beverly a commencé à faire ses valises pour quitter la villa après avoir avoué son coup de cœur physique pour Bilal. En voyant Beverly sur le départ, Vivian se remet très vite en question et tente de la retenir. En quelques secondes seulement, les deux tourtereaux se prennent dans les bras et se confient à cœur ouvert. Oui, ils s’aiment. S’ils ne sont pas arrivés en couple dans la maison, c’est ensemble qu’ils veulent repartir de cette aventure. Preuve de leur engagement : ils s’embrassent ouvertement, et pour la première fois, devant tous les habitants de la villa.

