Dans « La Villa : La Bataille des Couples », une dispute entre Vivian et Beverly éclate et pourrait bien venir bousculer la guerre des clans. La jeune femme lassée d’être mise de côté au profit de son petit copain, s’emporte contre son clan des « six ». Jesta craque et fond en larmes devant les propos de son amie.

Il va falloir donner un peu plus d’importance aux stratégies de Vivian pour éviter qu’il ne se rallie au clan Jazz/Laurent, Hillary/Sébastien. C’est le sujet de la réunion exceptionnelle organisée au bord de la piscine par Antonin, Manue, Jesta et Benoît. Bien décidés à continuer l’aventure tous ensemble, ils convoquent Vivian pour le rassurer sur son importance dans cette stratégie d’équipe. Beverly qui observe la scène de loin, se sent une nouvelle fois mise à l’écart par le reste du groupe au profit de son petit copain. « Ça me fait mal au cœur un peu. J’ai l’impression qu’on ne veut pas m’assembler dans les conférences de presse (…) Je devrais être un peu au courant des stratégies parce que sinon moi, j’irai où le vent m’emmène et ou le cœur m’emmènera, » confie la jeune femme qui finit par s’en prendre directement à Vivian.

« Je ne suis pas une merde, je ne suis pas qu’une marionnette ici ! » Beverly pète un câble dans la villa ! « C’est juste une guerre d’égo » lance alors Vivian qui n’a aucunement l’intention de calmer la situation qui dégénère désormais entre Beverly et Antonin. Rien ne peut calmer la jeune femme qui s’emporte désormais contre l’ensemble de son groupe. « Je suis un électron libre maintenant, » assume la petite-amie de Vivian. « On ne fait pas partie de son cœur de clan, » confie Manue. Jesta fond en larmes : « Pour moi, on est vraiment amies et d’entendre ça, ça me fait mal au cœur ». Hillary et Jazz s’empressent de venir discuter avec Beverly et comptent bien tirer profit de cette discorde dans les clans pour « sauver (leurs) fesses ».