Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Vincent et Virginie,Tom et Hagda, Jazz et Laurent sont les nominés de cette semaine et certains craignent plus de partir que d’autres … En effet, Jazz et Laurent sont dans le viseur du club des six et tout semble joué d’avance. Sauf qu’un récent rebondissement dans le couple Tom/Hagda pourrait bien redistribuer les cartes …

En effet, depuis qu’elle a découvert que Tom avait noué une relation avec une autre femme, Hagda a perdu toute confiance en son compagnon et les explications du jeune homme ne semblent pas avoir suffi pour sauver le couple de la tempête. Nominés d’office pour ne pas s’être présentés à l’épreuve de l’Arena suite à leur dispute, Tom et Hagda arrivent à la cérémonie des bracelets meurtris. Tom, en larmes, fait une annonce inattendue à ses camarades. « J’ai fréquenté une fille avec qui il ne s’est absolument rien passé. Dans mon couple, on a vécu un moment difficile, j’avais tout simplement besoin d’affection, de sortir, de bouger, de changer d’air tout simplement, » a-t-il ainsi avoué. Mais il l’affirme : il n’a fait que parler avec elle et rien d’autre.

Christophe Beaugrand demande alors au couple s’ils sont toujours ensemble. Tom semble rendre les armes. « Aujourd’hui, j’ai perdu, et je ne parle pas de l’aventure. J’ai perdu ma femme, une femme qui ne mérite pas forcément ce que je lui ai fait. Aujourd’hui, pour moi, c’est très difficile, parce que c’est un échec personnel.(...) Aujourd’hui, on doit se séparer pour notre bien à tous les deux, » déclare Tom en larmes, avant de demander à ses camardes de lui couper ses bracelets. Magda et Tom ont en effet pris la décision de quitter l’aventure. C’est donc sans surprise le duo Tom et Hagda qui a été éliminé de la compétition, suite au vote de leurs camarades. Antonin regrettant au passage, de ne pas avoir pu saisir cette chance d’éliminer Jazz et Laurent.