Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Un premier couple a été éliminé de l’aventure « La Villa : La Bataille des Couples » et il s’agit de Tom et Hagda. Un départ provoqué par les principaux intéressés qui après avoir mis fin à leur relation, ont naturellement émis le désir de se faire éliminer de l’aventure.

Après avoir découvert que Tom avait noué une relation avec une autre femme, Hagda a perdu toute confiance en son compagnon et les explications du jeune homme ne semblent pas avoir suffi pour sauver le couple de la tempête. Nominés d’office pour ne pas s’être présentés à l’épreuve de l’Arena suite à leur dispute, Tom et Hagda arrivent à la cérémonie des bracelets meurtris. Tom, en larmes, fait alors une annonce inattendue à ses camarades. De nouveau célibataires, Hagda et lui ont pris la décision de se quitter et de demander à leurs camarades de les éliminer. L’aventure s’achève donc pour Tom et Hagda, le premier couple éliminé de la compétition.

Dans une interview à la sortie de la cérémonie des bracelets, Hagda confie se sentir "triste et déçue". "J’attendais beaucoup plus de cette aventure. Je pensais qu’on allait partir d’ici beaucoup plus soudés qu’avant mais ça n’a pas du tout été le cas. Malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière". Même son de cloche du côté de Tom toujours très touché par les événements de la soirée. "Je me sens triste aussi parce qu’Hagda, j’ai vécu énormément de bons moments avec. C’est la fin et c’est dur d’accepter l’échec". "Je souhaite que Tom soit très heureux dans sa vie et je pense qu’il souhaite la même chose pour moi," conclue Hagda.