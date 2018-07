Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Aujourd’hui, les femmes sont à l’honneur dans cette première épreuve physique de la semaine ! Bain de boue et bricolage, rien ne leur est épargné mais elles peuvent compter sur le soutien indéfectible de leurs compagnons. Pour décrocher la première immunité de la semaine, elles doivent trouver dans la boue, deux clefs qui leur permettent ensuite d’ouvrir un coffre dans lequel un cadre est retenu prisonnier. Ramener ce cadre à la table en premier et l’immunité est pour vous !

Les filles s’élancent dans le bain de boue encouragées par les garçons. Hillary est la première à récupérer les deux clefs et à s’élancer pour l’étape suivante, suivie de très près par Manue et Jazz. Hillary garde son avance et permet à son couple de décrocher la première immunité. Manue arrive en deuxième position, précédant Jazz de quelques secondes. Quarante-cinq minutes plus tard, Jesta et Virginie sont toujours dans le bain de boue et ne trouvent pas les fameuses clefs. Christophe Beaugrand invite les garçons à venir en aide à leurs petites-amies. Et c’est finalement Jesta et Benoit qui parviennent à apporter leur cadre à la table. Vincent et Virginie sont donc les premiers nominés de la semaine.