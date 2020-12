La villa des coeurs brisés : Le résumé de la journée du 23 novembre 2015

Que s'est-il passé dans la Villa des Coeurs brisés ? Le coeur d'Elodie balance entre Stéfan et Iam, Jérémy reçoit son meilleur ami Keemo et Martika commence à perdre patience face à Stéfan qui tarde à se décider...

Martika rame avec Stéfan…



Dans la villa des cœurs brisés, certains coups de cœur se précisent tandis que d’autres histoires d’amour peinent à éclore. La relation entre Martika et Stéfan appartient plutôt à cette deuxième catégorie. A son arrivée dans la villa, Martika a d'emblée craqué sur Stéfan. Mais après un premier rendez-vous réussi, leur histoire semble stagner. A bout de patience, la jolie jeune femme espère que le beau brun finira par se dévoiler. Et alors qu’il est allongé sur un transat, Martika tente de provoquer la discussion. Mais ce dernier ne se montre pas du tout loquace. Agacée, elle rejoint Marie qui ne peut que lui conseiller d’avoir une vraie conversation avec son camarade pour enfin être fixée. A court d’idée, Martika décide alors de jouer la carte de la jalousie. Elle tente le tout pour le tout et envoie un message à Romain. Mais cette ultime tentative n’a pas exactement l’effet escompté. Stéfan ne montre pas plus d’intérêt pour elle. Et Romain, quant à lui, n’apprécie pas trop l’initiative de sa camarade. Le beau jeune homme n’a pas du tout envie de passer après Stéfan.



Un nouveau beau gosse dans la villa

Lors de la soirée, Jérémy décide de convier son meilleur ami Keemo à le rejoindre au sein de la villa. Également célibataire, le jeune homme suscite beaucoup d’intérêt. Loin d’être jaloux, Jérémy est plus que ravi de voir ses camarades de la villa réserver un accueil chaleureux à son ami. Les filles ne restent pas insensibles au charme du beau jeune homme et le bombardent de questions. Et il semble que l’intérêt soit réciproque puisque Keemo confie trouver Martika et Elodie à son goût.

Elodie et Iam échangent un baiser



Grâce à Lucie, la love coach, Elodie a réussi à séduire Iam, un très beau célibataire. Mais alors que ce dernier lui rend visite à la villa, cette dernière préfère s’éclipser pour avoir une discussion avec Stéfan. La jeune femme est en proie au doute. Même si Iam lui plaît, elle ne semble pas encore prête à renoncer à son camarade de Secret Story. D’autant qu’elle croit déceler une pointe de jalousie de la part de ce dernier. Désarçonnée, Elodie décide d’appeler Lucie à la rescousse. Cette dernière la met alors en garde : si Iam affiche clairement son attirance pour la jolie brune, ce n’est pas du tout le cas de Stéfan. Elle lui conseille donc de se donner une chance de prendre un nouveau départ avec Iam. La jolie brune décide donc d’écouter Lucie et rejoint le beau célibataire. Lors d’une ballade sur la plage, Elodie n’hésite pas à lui confier sa peur et ses doutes. Une franchise qui plaît visiblement beaucoup au beau garçon. Et avant de quitter la villa, Iam embrasse Elodie. Le lendemain, ce dernier vient chercher la jolie brune pour lui faire une surprise : un cours d’équitation et une petite balade à cheval en amoureux. Elodie semble conquise : elle adore que ce dernier la traite comme "une princesse". Les deux tourtereaux échangent, d’ailleurs, un autre baiser avant de séparer.



Mais cette idylle naissante va-t-elle déboucher sur une vraie relation ? Affaire à suivre…