Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Vivian et Beverly au centre des disputes

Beverly et Vivian retrouvent leur complicité et recommencent à faire des blagues. Ce que les autres habitants de la Villa des cœurs brisés ne voient pas d’un bon œil. Jelena ne supporte pas que les deux tourtereaux fouillent dans ses affaires. Très vite, tout le monde s’en mêle. « Ils n’ont pas de limite les deux », lance Jordan. « Depuis qu’ils sont là, ils se la racontent », ajoute Julien. L’ambiance est explosive.

La sincérité de Cloé mise en doute

Julien et Vincent se liguent contre Cloé. Ils estiment qu’elle n’est pas sincère avec Virgil. La raison ? Elle ne veut pas dormir avec Virgil. Etrange, selon eux. « On dirait un couple qui est déjà vieux. Ce n’est pas une fille pour lui », confie Vincent. « A cause d’eux, ça me monte au cerveau. (…) On a tous les regards sur nous. Elle est bloquée. Mais ça commence à m’agacer ». Et d’ajouter : « Je suis déçu. Elle ne me montre pas d’intention. Je suis en couple tout seul ? » Prise à partie par Julien, Cloé se défend : « Dans la vie de tous les jours, je ne dors pas avec un garçon au bout de trois jours ».

Matthieu pense à Jelena pendant son date

Matthieu retrouve Anaïs, sa prétendante. Mais le cœur n’y est pas. Il ne cesse de penser à Jelena. « J’ai l’impression qu’elle est là », avoue-t-il. Il ne fait que parler d’elle. Ne sachant pas ce qu’il se passe de son côté, Jelena envoie un message à son prétendant, Christophe, pour le revoir.

Le date de Julien prend l’eau

En sortie quad, Julien tente d’avoir une discussion avec sa prétendante Noussa. Mais visiblement, le courant ne passe pas. Ils n’ont rien à se dire. Mélanie le voit ramer et décide de le sortir de cette situation en coupant court au rendez-vous.