Le retour de Shushu

Julien a-t-il réussi à convaincre Shushu de lui donner une seconde chance ? La réponse est oui puisqu’elle débarque à la villa avec sa valise. “Les blablas, c’est bien ! Mais maintenant, je veux du concret,” assume la jeune femme qui trouve une confidente en la personne de Sarah. Shushu a peur de l’instabilité de Julien et avoue s’attacher de plus en plus. Alors que les coeurs brisés ont improvisé un pique-nique sur la plage, Matthieu remarque que Jelena s’isole. Il la prend à part pour discuter. Après la violente altercation de la veille avec une prétendante, Jelena tient à lui présenter ses excuses. “Matthieu, c’est la personne sur qui je peux toujours compter”.





Cloé présente ses excuses à Mélanie

Lucie propose aux coeurs brisés, une soirée hawaïenne. Sortez les chemises et les colliers de fleurs ! L’ambiance est à la fête sauf pour Cloé qui s’est isolée progressivement du groupe. Il y a quelques jours, Cloé a balancé à Jelena, le “rapprochement” entre Mélanie et son ex Matthieu. Depuis, les deux femmes sont en froid et Cloé décide d’avoir une discussion franche avec sa meilleure ennemie. “Je t’estime beaucoup et je voudrais te présenter des excuses par rapport à ce qu’il s’est passé avec Jelena,” commence très émue, Cloé. Mélanie n’est pas très réceptive … “Elle aurait jamais dû faire ce qu’elle a fait … C’est mort !”







Le bisou de Vincent et Virginie

Vincent a un coup de coeur qui se confirme pour Virginie. Mais il craint de perdre son ami Virgil alors il consulte Lucie pour savoir comment procéder. La love coach lui conseille de lui en parler simplement. “L’amour, ça ne se contrôle pas,” lui explique Lucie. Une discussion s’improvise entre les deux hommes lors de la soirée hawaïenne. “Je vais te parler sincèrement droit dans mon coeur”. Virgil prend la nouvelle plutôt bien ! “En même temps, avec Vincent, on a déjà une ex en commun,” plaisante l’ex de Virginie. “Sa réaction me fait kiffer”. Vincent est libéré mais décide de garder la nouvelle secrète. Virginie devient “l’Affaire Paola” ! Lendemain de soirée, Vincent a donné rendez-vous à Virginie mais pour les habitants, la prétendante s’appelle Paola. Un tête à tête sur la plage où les deux célibataires apprennent à se découvrir … “Je pense que j’ai un coup de coeur,” lui avoue Vincent. “Chez elle, j’aime tout !” Sans perdre une seconde, Vincent embrasse Virginie !

