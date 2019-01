Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Vincent craque pour sa prétendante

Un coup de cœur ? Lucie a organisé un date pour Vincent avec une prétendante. Et entre ces deux-là, le courant semble passer instantanément. « Elle est charmante, elle a de la prestance. Une bombe, tu peux en avoir à la pelle… Mais le charme, c’est plus important que la beauté. Elle, ça se voit qu’elle est sincère ». Vincent, à l’aise, n’arrête pas de la taquiner. Delphine, qui est venue exclusivement pour le ch’ti, ne cesse de le complimenter. Elle interprète même une chanson en changeant les paroles en l’honneur de Vincent. En rentrant à la Villa, le jeune homme raconte son rendez-vous à ses petits camarades. « Je crois qu’il a rencontré la femme de sa vie », commente Julien. Une chose est sûre, le trublion a envie de changer. Le soir même, il décide de brûler symboliquement un morceau de papier sur lequel il a inscrit « Shogun tonight ». L’ancien Vincent est désormais derrière lui.

Jennyfer s’ouvre à son prétendant

C’est la soirée tentation pour les filles. Jennyfer a invité le prétendant qu’elle a rencontré lors d’un cours de danse. Ils semblent partager un certain nombre de points communs, notamment leur côté enfantin. «Les planètes se connectent. S’il aime les licornes, il est possible que ce soit l’homme de ma vie », affirme-t-elle. Mais très vite, la jeune femme semble plus mesurée quand il apprend qu’il a un enfant de sept mois. « Je n’ai pas d’enfant, ce n’est pas pour m’occuper des enfants des autres, ça me freine ». Mélanie la rassure à ce sujet : « Ne te mets pas de blocage ».

Mélanie et Sarah ne pensent qu’à Jordan

Sarah, jalouse ? Elle est, en tout cas, énervée en apprenant qu’il y a eu un rapprochement entre Mélanie et Jordan lorsqu’elle était en date. Pendant la soirée tentation, elle avoue : « Je ne pense qu’à Jordan. Je suis peut-être en train de tomber amoureuse ». Mélanie semble, elle aussi, préoccupée par ses sentiments. « Moi qui pensait que c’était une huître fermée, elle commence à s’ouvrir », lance Jelena.