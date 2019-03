Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Inès prend la fuite

Inès est la seule à ne pas être à la soirée Tentation et pour cause, elle a été punie par Lucie dans la cabane au fond du jardin. Sans hésitation, elle se fait belle pour rejoindre ses copains à la soirée. “J’ai 19 ans, j’adore la fête et j’ai quitté Sofiane pour aller en soirée tentation”. A la soirée, Virgil s’isole avec Inès, ce qui ne plaît pas à sa petite-amie. “Je n’ai pas envie que tu quittes l’aventure parce que tu compte pour moi,” balance Virgule. Cloé repense à son coaching. C’est dans une situation comme celle-ci qu’elle doit s’imposer ... Quelques instants plus tard, Virgil se retrouve à côté d’Inès et de deux autres prétendantes. “Cloé me reproche d’être trop proche de mon ex parce qu’on s’adore”. Inès est surprise par cette révélation. Une discussion à trois s’organise !









Julien est "une baltringue"





A Punta Cana, Julien se rapproche un peu trop de sa nouvelle prétendante aux yeux de Vincent. “Tu joues avec Audrey et avec Shushu,” balance Shogun. “J’ai cru que j’avais tué un membre de sa famille”. La réaction de Vincent ne plaît pas du tout à Julien. “Amuse-toi frérot, on parlera après,” prévient Vincent. Clash entre les deux ! Julien décide de partir précipitamment la soirée pour éviter une embrouille avec Vincent. “La Shog il va me rendre taré. Je vais m’embrouiller avec lui parce qu’il ne me respecte pas depuis tout à l’heure,” prévient Julien à Matthieu. “Matthieu, ne l’écoute pas. C’est une baltringue !" Ni une, ni deux, Julien se lève.









L’ovni Dylan intègre la villa





Mélanie est sous le charme de Dylan. “Le mec est pareil que moi ! Il me dit : J’en ai rien à foutre des mecs. Limite, j’ai envie de lui dire Je t’aime”. Confidences pour confidences. Fidji a vu clair dans le jeu de Mélanie ... “Je ne l’ai jamais vu comme ça,” confie sa meilleure amie. Dylan s’est finalement décidé à intégrer l’aventure pour le plus grand bonheur de Mélanie. Sa problématique est : l’amour est le moindre de mes soucis. “Je préfère me consacrer à ma carrière et à ma petite famille”. “On m’a ramené mon jumeau, c’est pas possible,” ironise Mélanie.





