Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Virgil ouvre son coeur à Lucie

Depuis le début de cette aventure, Virgil s’est forgé une réputation de Don Juan. Pourtant, c’est Cloé qui semble être dans son coeur depuis le début. Aujourd’hui, Lucie a décidé de le prendre en coaching pour travailler avec lui. Au programme : un aspect de sa problématique qu’elle avait complètement passé sous silence. “Beaucoup de choses viennent de la relation que tu as avec ta mère,” avoue la love coach. Place à l’exercice des 10 tee-shirts avec cette idée de se dévoiler à chaque couche enlevée. “Ma mère, c’est toute ma vie. J’ai un amour inconditionnel pour elle,” commence Virgil. “Tu te comportes comme un fils avec les femmes,” souligne Lucie. “La peur que j’ai de perdre ma copine est comme si j’avais peur de perdre ma mère,” reconnaît Virgil. “Pour toi, ne pas être aimé, ça veut dire mourir.” De retour de son coaching, Virgil débriefe avec ses camarades. “Je suis en train de devenir un bonhomme,” se réjouit ce dernier. “C’est un autre Virgil que j’ai en face de moi et c’est un Virgil que j’aime beaucoup,” avoue Cloé.

Cloé donne une nouvelle chance à Virgil

“Le Saraoké c’est la vie, mieux que Noël et le Jour de l’an !” Sarah lance sa soirée karaoké préférée. Jordan et Matthieu se lancent dans une déclaration d’amour avec “Ma Reine” de Dadju. “Je suis un peu pudique avec les sentiments,” reconnaît Matthieu tandis que Jordan décide de provoquer une discussion avec Sarah qu’il trouve toujours distante. Chloé elle, déclare sa flamme à Virgil avec “Pour que tu m’aimes encore”. En remerciements, elle a le droit à un bisou. Les deux ex se donnent officiellement une deuxième chance et ça ne plaît pas à tout le monde. La soirée se termine par un “On s’était dit rendez-vous dans 10 ans”. “Et si on se retrouvait dans dix ans, pour dire qu’on est enfin heureux, ce serait génial,” confie Loana.

Jennyfer au pays des licornes

Jennyfer et Alexandre continuent de filer le parfait amour et ont même échangé leur premier bisou. Tout comme Julien et Shushu ! “Je décide de donner ma confiance à Julien et donc affaire à suivre,” confie la prétendante. De son côté, Jennyfer a “l’impression d’avoir 15 ans”. “Je suis un petit peu au pays des licornes” ! De retour à la villa, les habitants veulent tout savoir. Et comme Jennyfer veut assurer avec son prétendant, elle demande à s’entraîner à draguer avec Julien. Et ce dernier est bien décidé à jouer le jeu à fond ! “Tante May, c’est une fille introvertie du coup moi je m’en amuse,” confie le coeur brisé. “C’est une petite chrysalide qui devient papillon,” se réjouit Loana.







La villa des coeurs brisés - Du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.