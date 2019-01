Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Virgil embrasse Virginie

« Le problème, c’est que j’aime trop les femmes. Je suis sensible. Je peux flancher », annonce Virgil. Le jeune homme ne sait plus où donner de la tête entre ses ex, Inès et Cloé, et Virginie, sa prétendante. Pas étonnant donc qu’il craque pour cette dernière lors de la soirée tentation. Les deux tourtereaux se quittent en s’embrassant. « Il n’y avait qu’un truc à ne pas faire. Il met les pieds dans le plat », lance Illan.

Jelena se montre de plus en plus jalouse

Jelena a du mal à voir son homme partir en soirée tentation. Elle décide de customiser un t-shirt « Pas touche, je suis en couple » et le donne à Matthieu. « Ca me fait rire mais je n’ai pas besoin de ça », lance le jeune homme. Julien est choqué par l’attitude de Jelena : « Elle est trop amoureuse d’un coup. (…) Dans un an, on t’attache au radiateur, tu ne peux plus rien faire ». A peine arrivé sortis de la maison, les garçons de la Villa lui arrachent son t-shirt. Un instant qu’ils immortalisent en vidéo et qu’ils envoient à Jelena. « Le gars se fout de ma gueule. C’est un gros manque de respect », dit-elle déçue.

Julien a le feeling avec Léa

Le courant semble bien passer entre Julien et Léa. Le jeune homme apprécie qu’elle ait du caractère. « J’ai une attirance pour Julien, c’est quelqu’un de très mystérieux. J’ai envie de savoir ce qui se passe derrière ce cœur de pierre », estime la jeune femme face caméra. Julien annonce d’entrée de jeu la couleur. Il est macho. « Chez moi, je suis le roi. Je n’ai jamais lavé une assiette ni fait à manger ». Il refuse cependant de l’embrasser à la fin de la soirée pour ne pas se précipiter.