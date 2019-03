Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Vincent en manque de Virginie

Pour Vincent, l’absence de Virginie commence à être difficile … Depuis quelques jours, il se sent bizarre et avoue manquer de quelque chose. Alors il décide de lancer un appel vidéo ! “Voir sa petite tête toute mimi, c’est une bouffée de bonheur,” confie le coeur brisé. “Quand je la vois, j’ai vraiment le regard amoureux.” Va-t-il choisir de quitter la villa pour la rejoindre ?









Virgil jaloux de Bastien : “Qu’est-ce qu’il a de plus que moi ?”





Alors que Coralie vient tout juste d’embrasser Bastien, Virgil rôde … Il vient aux nouvelles ! “Qu’est-ce que Bastien a de plus pour moi ?” se demande le coeur brisé. “De nouveau, Virgil agit comme un gamin. Il est pire que mon petit frère !” ironise Coralie. “Il tire la tronche de ouf alors qu’il n’est même pas au courant du bisou,” s’amuse Cloé. Virgil n’a pas dit son dernier mot avec Coralie et compte bien provoquer son rival. “Bastien jtm mais je préfère Virgil,” écrit-il au feutre, sur le bras de la coeur brisé. Comment va le prendre son nouveau petit copain ?





Jelena & Matthieu : Retour sur une histoire d’amour passionnelle





Jelena et Matthieu sont sur leur petit nuage. Le coeur brisé réunit les garçons pour demander des conseils. Ce dernier a décidé d’emmener Jelena à l’extérieur de la villa, pour s’ouvrir un peu plus à elle. “Dis-lui je t’aime !” Les garçons le harcèlent mais attention à ne pas le bloquer. Pour la symbolique, Jelena a décidé de remettre la robe de leur date de rêve. C’est parti pour un rendez-vous secret … Au programme : coucher de soleil sur la plage. Matthieu est un romantique ! “Trinquons à ce qu’on va se dire” Les amoureux retracent leur histoire depuis leur arrivée dans la villa. Mais que veut lui dire Matthieu ?









Loana et Medhi passent à l’étape supérieure !





Loana réunit les garçons pour leur annoncer qu’elle va faire venir son prétendant à la villa. La coeur brisé a la chance d’être appréciée et protégée par tous, Dylan en tête. Elle leur demande néanmoins d’être très gentils avec Medhi. “Plan épervier” en marche ! “Vous êtes des enfoirés,” se marre Loana. Heureusement, Julien maîtrise la situation et les deux tourtereaux bénéficient enfin d’un peu de tranquillité pour discuter. “Je suis bien avec lui. J’attends de voir où le vent m’emporte,” confie Loana.









Départ, Vérité et Rupture dans l’épisode 72 de La Villa des coeurs brisés





Dylan a un nouveau rendez-vous avec Lucie. L’heure de son premier coaching approche et il promet d’être fort en émotions. La fin de l’aventure arrivant à grand pas et Julien se pose des questions. “Je pense que je dois la vérité à tout le monde” Que va annoncer le coeur brisé ? Loana n’est pas non plus, au meilleur de sa forme et elle aussi, a une annonce à faire. Alors bonne ou mauvaise nouvelle ? Réponse dans l’épisode de demain.