Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

En plus de leur problématique « nous sommes un couple en crise », Vivian et Beverly doivent également affronter les autres habitants de la maison… L’ambiance est loin d’être au beau fixe dans la Villa des cœurs brisés 4.

Vivian et Beverly ont toute la Villa à dos

Rien ne va plus entre les habitants de la Villa des cœurs brisés et Vivian et Beverly. Ils considèrent qu’ils n’ont plus leur place dans l’aventure. Ils ne supportent plus de se retrouver au milieu de leurs disputes. Julien, en chef de troupe, clame qu’ils doivent régler leur problématique dans un autre contexte, à l’extérieur. Seule Jennyfer prend leur défense. Ce qui engendre un clash avec Julien. Ce dernier estime que, n’ayant jamais eue de relation sérieuse, elle n’a pas la légitimé pour donner son avis sur le couple. Vivian et Beverly vivent très mal la situation. « A la moindre faille, ils veulent nous pousser vers la sortie », lance le jeune homme. Pour souffler un peu, ils décident d’aller tous les deux au restaurant. Ils retrouvent enfin leur complicité. Vivian n’hésite, d’ailleurs, pas à ouvrir son cœur à Beverly : « Je t’aime vraiment, je suis vraiment fier de toi », déclare-t-il quelques minutes avant de partir à leur diner romantique.

Jelena s’ouvre à Lucie

Séance coaching pour Jelena qui a pour problématique : « J’ai peur de l’abandon ». Lucie lui demande de raconter son histoire. La jeune femme lui explique qu’elle a souffert de l’absence de son père qui ne lui a donné signe de vie qu’à ses 17 ans. « Aujourd’hui, je suis bloquée car je recherche le côté paternel chez les garçons », avoue-t-elle. Si elle a finalement revu son père, il a, à nouveau, rompu le contact un an après leurs retrouvailles. « Je ne mérite pas tout ça », lance-t-elle. Pour la soulager, Lucie lui demande d’écrire une lettre à son père en lui expliquant tout ce qu’elle a ressenti. Une véritable libération. « Je serai aimée par un homme qui saura me protéger », conclue-t-elle.

Sarah et Mélanie sur la voie de la réconciliation

Jelena et Matthieu organisent une soirée speed dating ou plus précisément règlement de comptes. Sarah et Mélanie, en conflit depuis bien avant leur entrée dans la Villa, tentent d’apaiser la situation. Mélanie s’excuse pour les propos qu’elle a tenus à l’encontre de sa camarade. « Tu es loin d’être une fille facile. C’est vrai que j’ai pu avoir des propos blessants », admet-t-elle. Sarah accepte ses excuses même si elle avoue qu’il va lui falloir du temps pour lui pardonner.