Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Vivian et Beverly quittent la Villa

Ils sont arrivés à un point de non retour. Vivian et Beverly ne supportent plus d’avoir les habitants de la Villa des cœurs brisés à dos. Pour eux, c’est clair : ils se sont ligués pour qu’ils partent. Les deux tourtereaux n’arrivent pas à trouver leur place et se rendent compte que ce contexte n’est pas bénéfique à leur couple en crise. Ils décident de faire leurs valises. « Si je reste, je vais détruire mon couple avec Beverly », lance Vivian. « J’ai l’impression de me prendre un couteau dans le dos », ajoute Beverly. Jennyfer, de son côté, culpabilise. Elle se met en tête que c’est à cause d’elle qu’ils ont choisi de partir car elle leur a révélé que les autres candidats ne croyaient pas en leur couple. « Je suis au bout de ma vie », affirme-t-elle. Il faut dire que Julien ne fait rien pour arranger les choses. Pour lui, la jeune femme a semé la zizanie. « Si tu continues, tu devras quitter cette aventure. Ca sera toi ou moi ». Heureusement, elle peut compter sur le soutien de Vincent et Virgil. « C’est quelqu’un qu’on adore. Elle a peut-être 34 ans mais c’est un bébé », précise ce dernier.

Séance massage pour Jordan et Mélanie

Jordan et Mélanie se rapprochent de plus en plus. Et s’ils ont encore du mal à ouvrir leur cœur et de parler de leur attirance réciproque, leur complicité naissante les trahit. Le jeune homme demande à la belle un massage. « Je suis en plein moment de kiffe », avoue-t-il. Mélanie admet : « On joue un peu au chat et à la souris ». Vincent encourage Jordan à faire le premier pas avec la jeune femme. Mais finalement, tout n’est pas aussi clair qu’il le voudrait dans sa tête. Il pense, en même temps, à Sarah. « Avec une, j’ai peur de ne pas être à la hauteur. Je me sous-estime avec Sarah. Et Mélanie, c’est son côté point d’interrogation qui m’intrigue. J’ai envie de creuser, d’apprendre à la connaitre. C’est le bordel », admet-il.

Sarah et Jennyfer rencontrent des prétendants

Lucie propose à Sarah et Jennyfer un cours de danse avec des prétendants. Les jeunes femmes ont un sentiment partagé. « Matt, c’est le plus beau des prétendants que j’ai vu. Je vais laisser la chance au produit », estime Jennyfer. Mais elle avoue qu’elle aurait préféré qu’il ait les yeux clairs et qu’il danse mieux. « On dirait un coq qui fait une crise d’épilepsie. C’est une cata quand il danse ». Sarah, de son côté, semble séduite par Nathanaël mais elle se sent « ultra gênée » quand ils doivent danser en couple.