A quel couple Hillary et Sébastien ont-ils coupé un bracelet ?

Hillary et Sébastien ont été immunisés après avoir remporté la première épreuve physique. En guerre avec Vincent, son ex petit-ami, Hillary avait promis de lui couper un bracelet… Mais le duo hésite. Ils aimeraient pénaliser Steven et Cassandra, qui n’ont déjà plus beaucoup de bracelets. Hillary et Sébastien ont fait leur choix. Quel binôme ont-ils décidé de sauver ? Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX ! Extrait de l’épisode 12 du mardi juillet 2018.