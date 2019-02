PAS VU A LA TÉLÉ : Cloé et Virgil nous parlent de leur histoire d'amour !

Cette semaine, le couple Cloé et Virgil a été au coeur de tous les conflits. Ils ont résisté et ont décidé de vivre leur histoire d'amour malgré les nombreuses réflexions des autres coeurs Brisés qui doutent de la sincérité de Cloé. Un an après, Cloé et Virgil nous parlent de leur amour et nous montre qu'ils sont plus amoureux que jamais ! Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX