PAS VU A LA TÉLÉ - Les confessions de Loana sur la Villa des Coeurs Brisés

En exclusivité sur MYTF1, Loana se confie sur son entrée dans la Villa des Cœurs Brisés, sa rencontre avec les autres célibataires et ses coachings avec la love coach Lucie. Elle revient sur son coaching dans la piscine où elle a pu littéralement se laver de tous ses maux. Loana va beaucoup mieux et remercie Lucie du fond du cœur. Elle raconte également qu’elle s’entend très bien avec Inès et Cloé dans la villa ! Tout va bien avec Inès maintenant ! Elle s’entend aussi très bien avec tous les garçons. Découvrez son interview exclusive en intégralité dès maintenant. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h50 un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX.