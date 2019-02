Suite à son départ dans l'épisode 51, Sofiane nous parle de sa relation et des raisons de son départ. Il pense qu'Inès a plusieurs problématiques à régler . Il faut qu'elle apprenne à montrer plus ses sentiments et s'ouvrir davantage. En exclusivité, Sofiane nous parle de ses sentiments concernant cette histoire sur MYTF1. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX