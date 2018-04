PAS VU A LA TV - Coaching « interrogatoire » pour Bilal

En exclusivité pour MYTF1, découvrez un coaching inédit de Bilal. Lucie conseille au cœur brisé de mettre en note « une liste de questions qui sont importantes, que tu pourrais poser à quelqu’un que tu rencontres pour voir si elles correspondent à ce projet de vie sentimental que tu as ». Bilal a du mal, mais heureusement Lucie est là pour l’aider, elle lui recommande de poser des questions ouvertes afin d’en apprendre un peu plus sur l’autre. Bilal ne sait pas à qui il va poser ces questions. Il a tout de suite le sourire en voyant débarqué Morgane, sa prétendante, avec qui il s’est mis en couple. Il lui pose une série de 5 questions et ce questionnaire semble rapprocher le jeune couple qui en apprend un peu plus sur l’autre. Rendez-vous jusqu’à vendredi pour les derniers épisodes inédits de la villa des cœurs brisés saison 3, diffusé dès 19h20 sur TFX.