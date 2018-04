PAS VU A LA TV – « Cours de dispute » pour Beverly et Vivian !

Dans la villa, Vivian et Beverly viennent de se mettre en couple. Mais les deux cœurs brisés ont encore du mal à communiquer sans se crier dessus. Lucie décide alors de leur faire un coaching particulier. En exclusivité pour MYTF1, découvrez le coaching pas vu à la télé de Beverly et Vivian ! La love coach veut leur apprendre à mieux communiquer afin d’éviter les disputes. Elle leur explique comment se parler sans se faire constamment des reproches à l’autre et comment utiliser la communication non violente. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TFX pour suivre les aventures des cœurs brisés de la villa saison 3.