PAS VU A LA TV : Jeu du miroir, c’est « HOT » entre Linda et Julien

En exclusivité pour MYTF1, une séance de massage inédite, un jeu du miroir propice aux rapprochements et des déclarations à l'horizon. Julien lance l'idée du « jeu du miroir » pour convaincre Manue de masser Antonin et d'avoir à la clé lui aussi un massage de Linda. Shirley, présente à la piscine, se sent un peu de trop « quelqu'un peut m'apporter une chandelle à moi ». Pendant le massage, Manue tente d'en apprendre plus sur Linda qu'elle trouve un peu « réservée » et Antonin conseille à Julien de ne pas en faire trop avec Linda. Il se lance alors dans une petite déclaration sincère mais sans en rajouter, Linda apprécie. Les filles se font aussi masser à leur tour et Julien semble le plus heureux des hommes « j'ai Linda entre mes mains, je vais faire des jaloux ».