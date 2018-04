PAS VU A LA TV - « Je sens qu’on va rigoler » : activité ski nautique

En exclusivité pour MYTF1, Manue, Antonin, Fanny et Beverly ont la chance d’être choisis pour une activité ski nautique, « Je sens qu’on va rigoler, on va être minable » rigole déjà Fanny. Si tous n’en ont jamais fait, ça promet ! Et c’est évidemment, l’homme de la situation, Antonin qui essaie en premier, et ce n’est pas gagné. Les chutes s’enchainent pour Beverly et Fanny. Alors que pour Manue, c’est easy. Tout le monde reste étonné de voir qu’elle s’en sort plutôt bien, « tu mènes une double vie » dit Antonin, plutôt fier de sa chérie. Rendez-vous du lundi au vendredi pour des épisodes inédits de la villa des cœurs brisés saison 3, diffusés dès 19h20 sur TFX.