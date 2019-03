Les adieux déchirants de Loana : Lucie en pleurs ! 😭

Ce matin au réveil, Loana est très triste. Dans la nuit, elle a reçu un message de sa famille et ce n’était pas une très bonne nouvelle. Elle est obligée de quitter l’aventure pour rentrer en France. Loana doit annoncer sa décision aux autres coeurs brisés. Ces derniers sont très touchés par cette annonce. “Aujourd’hui, je peux rentrer en France en me disant : Je suis fière de moi et de ce que j’ai fait ici. Vous avez tous chamboulés ma vie,” confie avec émotion Loana. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.