Depuis plusieurs jours, la situation est tendue entre Sarah et Ahmed. Le jeune homme aime bien titiller Sarah et jouer avec le feu. Cependant, Sarah ne supporte plus les mots et les gestes d’Ahmed envers les autres filles… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 06 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.